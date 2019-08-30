السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يستقبل رئيس حزب الحوار الوطني



بيروت 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم في مقر السفارة ببيروت، رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي.

وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

// انتهى //

17:22ت م

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