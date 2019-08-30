حج / ضيوف الرحمن يمضون أوقاتهم في رحاب المسجد النبوي قبيل المغادرة إلى أوطانهم



المدينة المنورة 29 ذو الحجة ١٤٤٠هـ الموافق 30 أغسطس ٢٠١٩م واس

واكبت وكالة الأنباء

وهيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كافة السبل للعناية بقاصدي المسجد النبوي لينعموا بالطمأنينة والخشوع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تنفيذ ما تضمنته الخطة التشغيلية لموسم ما بعد الحج, بتهيئة مختلف المواقع داخل المسجد وفي الساحات, وتطهير الفرش وتعقيمه, وتشغيل نظام فتح وغلق المظلات في الساحات لحماية المصلين من أشعة الشمس أثناء النهار وخلال أدائهم صلاة الجمعة اليوم, وتوفير الكميات الكافية من مياه زمزم والمياه المبردة داخل المسجد وفي نقاط الشرب المهيئة في الساحات وسطح المسجد, إضافة إلى الجهود المستمرة لتنظيم زيارة الروضة الشريفة للرجال, وللنساء خلال الأوقات المخصصة لهن.

يذكر أن أكثر من نصف مليون حاج وصلوا إلى المدينة المنورة خلال الموسم الثاني بعد أن أدوا مناسك الحج, فيما تواكب الجهات المعنية أعمال مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم عبر المنافذ الجوية والبرية, وتهيئة المتطلبات لتنقلاتهم ووصولهم إلى المنفذ الجوي خلال الأوقات المحددة وفق مواعيد الرحلات.

// انتهى //

17:16ت م

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المدينة المنورة 29 ذو الحجة ١٤٤٠هـ الموافق 30 أغسطس ٢٠١٩م واسواكبت وكالة الأنباء السعودية اليوم, جموع ضيوف الرحمن وهم يمضون أوقاتهم في رحاب مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبيل مغادرتهم إلى أوطانهم, بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج هذا العام بيسر وطمأنينة وأمان.وهيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كافة السبل للعناية بقاصدي المسجد النبوي لينعموا بالطمأنينة والخشوع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تنفيذ ما تضمنته الخطة التشغيلية لموسم ما بعد الحج, بتهيئة مختلف المواقع داخل المسجد وفي الساحات, وتطهير الفرش وتعقيمه, وتشغيل نظام فتح وغلق المظلات في الساحات لحماية المصلين من أشعة الشمس أثناء النهار وخلال أدائهم صلاة الجمعة اليوم, وتوفير الكميات الكافية من مياه زمزم والمياه المبردة داخل المسجد وفي نقاط الشرب المهيئة في الساحات وسطح المسجد, إضافة إلى الجهود المستمرة لتنظيم زيارة الروضة الشريفة للرجال, وللنساء خلال الأوقات المخصصة لهن.يذكر أن أكثر من نصف مليون حاج وصلوا إلى المدينة المنورة خلال الموسم الثاني بعد أن أدوا مناسك الحج, فيما تواكب الجهات المعنية أعمال مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم عبر المنافذ الجوية والبرية, وتهيئة المتطلبات لتنقلاتهم ووصولهم إلى المنفذ الجوي خلال الأوقات المحددة وفق مواعيد الرحلات.// انتهى //17:16ت م0168

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