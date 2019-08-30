محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر؛ التعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب خط دفاع الهلال السابق. ومثّل اللاعب الهلال الموسم الماضي، قبل أن يتم الاستغناء عنه عقب التعاقد مع الكوري الجنوبي جانغ هيون. 30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440 05:40 PM Advertisements الوحدة يرمم دفاعاته بالإسباني "بوتيا" الوحدة يرمم دفاعاته بالإسباني "بوتيا" أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر؛ التعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب خط دفاع الهلال السابق. ومثّل اللاعب الهلال الموسم الماضي، قبل أن يتم الاستغناء عنه عقب التعاقد مع الكوري الجنوبي جانغ هيون. الكلمات المفتاحية ، الوحدة يرمم دفاعاته بالإسباني "بوتيا" ،

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