- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - أكدت إدارة نادي النصر الانتهاء من المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية، من أجل المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.
وقالت الإدارة عبر بيان توضيحي: "مجلس إدارة النادي بقيادة الدكتور صفوان السويكت؛ يود الإيضاح لجماهير النادي بأنه قد تم الانتهاء بحمد الله من المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية؛ وذلك بدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة".
وأضافت: الهيئة العامة للرياضة قامت بواجبها على أكمل وجه، وخصصت فريقًا على مدار الساعة لمتابعة إنهاء إجراءات الرخصة للأندية السعودية، ومن بينها نادي النصر.
30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440 05:07 PM
أكدت إدارة نادي النصر الانتهاء من المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية، من أجل المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.
وقالت الإدارة عبر بيان توضيحي: "مجلس إدارة النادي بقيادة الدكتور صفوان السويكت؛ يود الإيضاح لجماهير النادي بأنه قد تم الانتهاء بحمد الله من المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية؛ وذلك بدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة".
وأضافت: الهيئة العامة للرياضة قامت بواجبها على أكمل وجه، وخصصت فريقًا على مدار الساعة لمتابعة إنهاء إجراءات الرخصة للأندية السعودية، ومن بينها نادي النصر.
، النصر: بدعم من الهيئة أنهينا متطلبات الرخصة الآسيوية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر النصر: بدعم من الهيئة أنهينا متطلبات الرخصة الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.