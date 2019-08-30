، الأهلي يدعم صفوفه بالبرازيلي لوكاس ليما لثلاثة مواسم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، انهاء إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما (27) عامًا، قادمًا من فريق "نانت" الفرنسي، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مع خيار التجديد لموسم إضافي؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي صاحب (27 عامًا) خاض مع "نانت" الفرنسي 117 مباراة في مختلف المسابقات، والذي انتقل إليه في موسم 2016- 2017، قادمًا من الدوري البرتغالي، بعدما لعب 35 مباراة مع فريق أروكا، علمًا بأنه خاض 4 تجارب في الدوري البرازيلي قبل انتقاله إلى أوروبا.