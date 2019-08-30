دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تركي آل الشيخ يستقطب 3 فئات لهيئة الترفيه بـ«القطاع نار»

شدّد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، على أنّ الهيئة تفتح بابها دائمًا للجادين والمبتكرين والمبدعين.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « يا ناس نصيحة محب.. الترفيه هو عقار وأسهم الوقت هذا.. قطاع ذهبي وطلب عال وقوة شرائية وشغل للعاطل.. لا تستحقر أي فكرة... بابنا مفتوح للجاد والمبتكر والمبدع.. قطاع نار».

شاهد أيضاً من دار الأخبار: أشهر 12 فاشونيستا في السعودية على انستقرام

وكانت الهيئة قد أطلقت حزمةً جديدةً من التراخيص، التي تتسم بسهولة ووضوح الإجراءات، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في بدء نشاطاتهم وممارستها، وفق تبني أفضل الممارسات التقنية.

ونقلت فضائية «العربية» عن سلطان الفقير المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالهيئة تأكيده أهمية تسهيل إصدار التراخيص للاستثمار في قطاع الترفيه، وأنَّ ذلك جاء نتيجة للطلب الكبير على ذلك، وقال: «وضوح الإجراءات مهم جدًّا للمستثمرين، حيث نركِّز على تنمية الاستثمار في القطاع والتركيز على رحلة المستثمر منذ بداية حصوله على الترخيص إلى تقاطعاته مع الجهات الأخرى، ونستهدف أن يتم إصدار بعض التصاريح بشكل فوري خلال 180 ثانية، فقط فيما تصدر الآن خلال يوم أو يومين».

وأضاف أنَّ التراخيص تمّ تبسيطها وأصبح الحصول على الترخيص خلال يوم واحد، من دون زيارة الهيئة، حيث تقبل الطلبات بشكل إلكتروني.

شاهد أيضاً من سكاي نيوز عربية: مشاهير دخلوا موسوعة غينيس