تركي آل الشيخ يستقطب 3 فئات لهيئة الترفيه بـ«القطاع نار»

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شدّد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، على أنّ الهيئة تفتح بابها دائمًا للجادين والمبتكرين والمبدعين.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « يا ناس نصيحة محب.. الترفيه هو عقار وأسهم الوقت هذا.. قطاع ذهبي وطلب عال وقوة شرائية وشغل للعاطل.. لا تستحقر أي فكرة... بابنا مفتوح للجاد والمبتكر والمبدع.. قطاع نار».
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وكانت الهيئة قد أطلقت حزمةً جديدةً من التراخيص، التي تتسم بسهولة ووضوح الإجراءات، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في بدء نشاطاتهم وممارستها، وفق تبني أفضل الممارسات التقنية.
ونقلت فضائية «العربية» عن سلطان الفقير المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالهيئة تأكيده أهمية تسهيل إصدار التراخيص للاستثمار في قطاع الترفيه، وأنَّ ذلك جاء نتيجة للطلب الكبير على ذلك، وقال: «وضوح الإجراءات مهم جدًّا للمستثمرين، حيث نركِّز على تنمية الاستثمار في القطاع والتركيز على رحلة المستثمر منذ بداية حصوله على الترخيص إلى تقاطعاته مع الجهات الأخرى، ونستهدف أن يتم إصدار بعض التصاريح بشكل فوري خلال 180 ثانية، فقط فيما تصدر الآن خلال يوم أو يومين».
وأضاف أنَّ التراخيص تمّ تبسيطها وأصبح الحصول على الترخيص خلال يوم واحد، من دون زيارة الهيئة، حيث تقبل الطلبات بشكل إلكتروني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.