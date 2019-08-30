دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شرطة الرياض: ضبطنا 5 متهمين تخصصوا في سلب عملاء بنوك بـ«الأسلحة البيضاء»

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، القبض على خمسة متهمين، يحملون الجنسية الإثيوبية، من مخالفي نظامي الإقامة والعمل لارتكابهم جرائم سرقة ضد عملاء بنوك، حيث نهبوا قرابة الـ800 ألف ريال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري قوله، إنّ المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على خمسة متهمين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

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وأضاف أنّ دلائل توفّرت على تورُّط المتهمين الخمسة في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثّلت بتتبع عملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، حيث جاوزت قيمة المبالغ المسلوبة 790 ألف ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وأكّد «المتحدث» حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشدّدًا على أنّ الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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