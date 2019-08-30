دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس تركيا بذكرى يوم النصر لبلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وأعرب الملك -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان بالمناسبة ذاتها. وعبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدُّم والازدهار.

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