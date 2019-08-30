السعوديون يوجهون ضربة لسوق السياحة في تركيا

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، عن تراجع عدد السياح السعوديين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 16.96%، وخلال شهر يوليو تراجع عددهم بنسبة 20.11%، وذلك مقارنة بنفس الفترتين من العام الماضي. حيث بلغ عددهم خلال السبعة أشهر الأولى لعام 2018: 445.875 سائحا سعوديا، أما خلال السبعة أشهر الأولى لعام 2019: 370.265 سائحا سعوديا، وفي يوليو 2018: 165.331 سائحا سعوديا أما في يوليو 2019: 135.273 سائحا سعوديا.
6 تحذيرات
وكانت السفارة السعودية في أنقرة أصدرت 6 تحذيرات لمواطنيها خلال هذا العام، كان آخرها في منتصف شهر أغسطس/آب الحالي، وذلك بعد تعرض مواطن لاعتداء مسلح بمنطقة شيشلي، قبل أن يخضع لعدة عمليات جراحية في أحد مستشفيات إسطنبول.
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