وزير التعليم يوجه قيادات الوزارة بالحضور مع المعلمين أول أيام الدراسة

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قيادات الوزارة ومديري التعليم ومساعديهم والمشرفين، بالحضور مع المعلمين والإداريين باليوم الدراسي الأول. وأوضح آل الشيخ أن ذلك يأتي تقديرآ للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، وتحفيزآ للطلاب والطالبات خلال أول يوم دراسي.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد اعتمد التقويم الدراسي التفصيلي للعام 1441 هـ، الذي سيبدأ يوم 2-1-1441هـ، حيث صدر به تعميم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.
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