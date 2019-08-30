“المرور” تجدد تحذيرها من وضع الأطفال بالمقعد الأمامي في المركبة

جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من وضع الأطفال بالمقعد الأمامي في المركبة؛ كون ذلك يجعلهم عُرضة للإصابات الخطيرة عند أي اصطدام. وقال المرور في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، إن المقاعد الخلفية هي المكان الآمن للأطفال بالمركبة حتى سن 12 عاماً.

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