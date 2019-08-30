“التجارة” تشهر بمواطن ووافد لإدانتهما في جريمة تستر تجاري بالجوف

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية مصرية؛ لإدانتهما بجريمة تستر تجاري في نشاط تجارة وتسويق المنتجات الزراعية بمنطقة الجوف. وجاء التشهير بالمواطن والوافد بعد ثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري. وأصدرت المحكمة الإدارية بسكاكا حكماً بفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 110 آلاف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه. وتضمن الحكم الصادر عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

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