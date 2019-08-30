«كارثة الخرطوم» تتصدر مباحثات سفير السعودية والفريق «حماد»

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، أن المملكة مستمرة في دعم المتأثرين بالسيول والفيضانات في السودان حتى تتجاوز السودان محنتها، وأضاف أن ما تقوم به السفارة السعودية تجاه الأشقاء في السودان، يأتي من إيمانها بحجم الكارثة التي أصابت مواطن الخرطوم التي فاقت كل التوقعات، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

جاء ذلك خلال مباحثات السفير مع والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد، الذي ثمن جهود المملكة تجاه المتضررين جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت أنحاء متفرقة من ولاية الخرطوم، وخلّفت أضرارًا كبيرةً في الممتلكات، مثنيًا على دور السفير السعودي في تقديم العون للمتضررين في أرجاء الولاية.

وكان السفير علي بن حسن جعفر، قام في 26 أغسطس الجاري، بزيارة منطقتي «ود رملي والجيلي» المتأثرتين بالفيضانات الأخيرة؛ حيث وقف على حجم الأضرار الواقعة عليها، وقدَّم عددًا من الخيام والمواد التموينية، كما دشن مخيمًا صحيًّا متكاملًا لتلبية احتياجات متضرري الفيضان.

من جهة أخرى، التقى السفير بن جعفر، بمكتبه، عضو المجلس العسكري الانتقالي السابق الفريق أول صلاح عبدالخالق، وأكد له وقوف المملكة حكومةً وشعبًا مع شعب السودان ودعم وتأييد المجلس السيادي ومجلس الوزراء الذي يقوم بأدوار كبيرة للنهوض بالبلاد اقتصاديًّا وأمنيًّا.