توجيه من الوزير «آل الشيخ» لقيادات التعليم حول «أول يوم دراسة»

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قيادات الوزارة ومديري التعليم ومساعديهم والمشرفين بالنزول للمدارس في اليوم الأول للعملية التعليمية، وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه بـ«تويتر»، اليوم الجمعة: «تقديرًا لزملائي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، ولأن التعليم مسؤوليتنا جميعًا، فقد وجهت قيادات الوزارة ومديري التعليم ومساعديهم والمشرفين بالحضور معكم في يومنا الدراسي الأول وتحفيز أبنائنا الطلاب والطالبات.. معًا نبدأ لتكون نواتج التعلم أولًا فوطننا يستحق منا الكثير».

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت إتمام كل استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1441هـ، حيث ضخّت أكثر من 3100 حافلة مدرسية جديدة إلى الميدان التعليمي ليصل إجمال أسطول النقل المدرسي هذا العام إلى 25 ألف حافلة ومركبة.

وأكّدت المتحدث الرسمي باسم الوزارة للتعليم العام ابتسام الشهري، توفير خدمة النقل لأكثر من 1،2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام، تخدم أكثر من 18 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة، وكذلك توفيرها لـ٣٠ ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من ٢٨٩٠ مدرسة عبر توفير ٤٥٠٠ حافلة ومركبة.

​وأضافت أنَّ «التعليم» ركّزت على إنجاز وتطوير عدد من الجوانب الرئيسة المرتبطة بتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق معايير تضمن الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين، مبيّنةً أنَّ تصنيع هذه الحافلات يأتي ضمن العقود التي وقّعتها الشركة مؤخرًا مع ثمانية من المتعهدين والمستثمرين من أجل تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، لمدة أربعة أعوام متتالية، بدءًا من العام الدراسي 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ.