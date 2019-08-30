القيادة تهنئ الرئيس جينبيكوف بذكرى استقلال قيرغيزيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس الجمهورية القيرغيزية سورنباي جينبيكوف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إنّ الملك أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس جينبيكوف، ولحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة، عبّر فيه سموّه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس جينبيكوف، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.