قنصلية السعودية في مومباي توجّه تبيهًا لرعايا المملكة بخصوص «التأشيرة الهندية»

نبّهت القنصلية السعودية في مدينة مومباي الهندية، اليوم الجمعة، رعايا المملكة المقيمين هناك، للتأكّد من صلاحية مدة الإقامة في التأشيرة الهندية.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن القنصلية، اطلعت عليه «عاجل»: «تهيب القنصلية بالمواطنين السعوديين ضرورة التأكُّد من صلاحية مدة الإقامة في التأشيرة الهندية وذلك لتجنُّب المنع من السفر عند المغادرة، وما يترتب عليه من تأخير لحين صدور الغرامة من السلطات الهندية».