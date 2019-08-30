نبّهت القنصلية السعودية في مدينة مومباي الهندية، اليوم الجمعة، رعايا المملكة المقيمين هناك، للتأكّد من صلاحية مدة الإقامة في التأشيرة الهندية.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن القنصلية، اطلعت عليه «عاجل»: «تهيب القنصلية بالمواطنين السعوديين ضرورة التأكُّد من صلاحية مدة الإقامة في التأشيرة الهندية وذلك لتجنُّب المنع من السفر عند المغادرة، وما يترتب عليه من تأخير لحين صدور الغرامة من السلطات الهندية».
كانت هذه تفاصيل خبر قنصلية السعودية في مومباي توجّه تبيهًا لرعايا المملكة بخصوص «التأشيرة الهندية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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