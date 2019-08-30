بالفيديو.. أمير ووزير يحققّان حلم شاب سعودي في الزواج والمسكن

وثّق مقطع فيديو سرعة تجاوب أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، مع شابّ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسجّل المقطع تفاصيل الموقف الإنساني شديد البساطة من أمير منطقة عسير، الذى سارع بالاتصال بوزير الإسكان ماجد الحقيل، من هاتفه الخاص، لعرض مشكلة الشابّ على الوزير.

وقال المواطن لأمير عسير، إنه يعيش مع أخيه، قبل اتصال الأمير بوزير الإسكان، طالبًا من الشابّ أن يحادث الوزير مباشرة، ويشرح له ملابسات مشكلته، الذي أوضح لوزير الإسكان أن والده متوفّى، وأن والدته على قيد الحياة، وأنه لا يعمل في أية وظيفة.

ووعد الأمير تركي بن طلال بالسعي لتحقيق حلم المواطن بالزواج خلال 72 ساعة، بينما وعده وزير الإسكان بتحقيق حلمه في توفير مسكن ملائم له ولعائلته، وأوضح أمير عسير للمواطن، أنه سيزوجه حتى يدخل برنامج الإسكان.

وتباسط الأمير مع الشاب، سائلًا إياه: هل يرغب في زوجة معينة؟ فرد عليه الشابّ، أن الأهم أن ترضى بحاله، غير أن الأمير وعد مجددًا بتزويجه خلال يومين، وإن لم يتم هذا الأمر سيتم إدخاله في الإسكان التمويلي.

وأكد أمير عسير للمواطن أن وزير الإسكان مهتمّ بموضوعه بكل الطرق، وأشار -خلال المقطع- لأحد أفراد مكتبه في الإمارة، بأن يتم خلال 72 ساعة تجهيز حفل لعرس للشاب، والتواصل مع وزير الإسكان لإنهاء موضوع المسكن.