السعودية اليوم / تدريب وتطوير 2170 معلمًا خلال أسبوع التهيئة في تعليم شرق الدمام



الدمام 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

اختتم أمس، أسبوع التهيئة (برنامج التطوير المهني لبداية العام الدراسي) في مدارس مكتب التعليم بشرق الدمام، الذي انطلق الأحد الماضي، واستهدف شاغلي الوظائف التعليمية لجميع المراحل الدراسية بمدراس القطاع الحكومية والأهلية والتي بلغت (71) برنامجاً مهنياً أقامها المشرفون التربويون بالمكتب.

وعدّ مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن امبارك الزهراني، أسبوع التهيئة دعماً لتوجهات وزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم واستكمالاً لبرامج التدريب الصيفية من خلال برامج التطوير المهني المستمر لشاغلي الوظائف التعليمية وسعياً لضمان جاهزية الميدان التربوي للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ والذي يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات المعلمين بما يضمن تحسين نواتج التعلم، إضافة إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلم من خلال البرامج التي أقيمت في أسبوع عودة المعلمين والذي شارك فيه المشرفين التربويين بالمكتب لجميع المدارس لدعم المعلم في التخطيط لعمليات التعليم والتعلم الصفي وتخطيط المنهج الدراسي .

وأكد الزهراني، استفادة (2170) من شاغلي الوظائف التعليمية بقطاع التعليم بشرق الدمام من البرامج التي نفذت خلال أسبوع عودة المعلمين في جميع مدارس القطاع والتي تبلغ 100 مدرسة حكومية وأهلية، لإستكمال الجاهزية لبدء العام الدراسي وعودة الطلاب وتهيئة المعلمين لمهامهم ومسؤولياتهم الجديدة لمشاركة جميع أفراد الهيأة التعليمية والإدارية في بناء الخطط الدراسية لصناعة جيل مفكر ومبادر ومنتج وفعال يواكب رؤية المملكة الطموحة.

// انتهى //

16:40ت م

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