

المدينة المنورة 29 ذو الحجة 1440هـ الموافق 30 أغسطس 2019م واس

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية من خلال إدارة اللغات والترجمة ، ترجمة خطب الجمعة باللغة البنغالية لتصبح 8 لغات ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب الفورية بالمسجد النبوي على تردد 107.9 FM ، في مجال ومحيط المسجد النبوي وساحاته .

وأوضح مدير إدارة اللغات والترجمة باسم اللهيبي أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب الفورية يعتبر نقلة نوعية وإضافة مميزة للارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدمها المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين، مضيفا أن المشروع يستهدف المصلين غير الناطقين بالعربية بالتزامن مع خطبة إمام المسجد النبوي لتصل رسالة المسجد النبوي إلى المسلمين بلغاتهم.

// انتهى //

16:39ت م

0160





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تطلق اللغة الثامنة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب الفورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.