السعودية اليوم / الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ينتهك المجال الجوي جنوب لبنان



بيروت 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 آغسطس 2019 م واس

واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي تنفيذ طلعاته الجوية فوق القرى الجنوبية اللبنانية منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت مصادر أمنية لبناني اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت فوق منطقة مرجعيون جنوب لبنان على مستوى متوسط ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

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16:19ت م

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