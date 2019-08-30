السعودية اليوم / غرفة تبوك وفرع العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة يبحثان سبل التعاون



تبوك 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

التقى رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك أحمد بن عطية الحارثي بمكتبه أمس، مديرفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة بتبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين غرفة تبوك وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وتعزيز الشراكة بينهما من خلال المبادرات التي تطلقها الوزارة والهادفة لتنظيم سوق العمل وبرامج التوطين، والمبادرات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة وغرفة تبوك.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق بين الطرفين على زيادة التعاون بينهما في إقامة الندوات التعريفية وورش العمل واللقاءات التي تخص تنظيم سوق العمل وقطاع الأعمال.

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16:17ت م

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