وفرة العرض وزيادة الطلب.. 35 نوعًا في مهرجان تمور المذنب

2019-08-30

متابعات الخليج 365 - واس

يقدم مهرجان سكرية المذنب الحمراء ، لزواره , أكثر من 35 نوعاً من أصناف التمور، كالسكري والخلاص والصقعي والشقراء والهشيشي والروثان والمكتومي والونانة ، وغيرها من الأصناف ، بالاضافة الى سكرية المذنب الحمراء التي اشتهرت بها محافظة المذنب وحملت هوية المهرجان .

من جانبه أكد أحد مزارعي التمور بالمذنب محمد الحصين ، أن تمور المذنب تعكس تميز أهلها بزراعة النخيل واهتمامهم بها، مشيراً إلى أنه يجلب للسوق يومياً ما يقارب 14 نوعاً من التمور وجميعها تباع بمبالغ متفاوتة حسب جودتها وحجمها ، لافتاً أنه مع وفرة التمور بالسوق إلا أن الطلب زائد .

وأشار أحد مستهلكي التمور أحمد الحميد، أن ما يميز تمور المذنب كثرة العرض وجودة المنتج، مؤكداً أن أسعار التمور متفاوتة حسب الجودة وحجم التمر ونوعه، مفيداً أن للجهات الحكومية بالمحافظة دور بارز في التنظيم المثالي الذي يشهده المهرجان وبمتابعة التمور الواردة للسوق وضبط جودتها .