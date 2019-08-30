- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 6 نصائح لتحضير حقيبة إفطار مدرسية صحية وآمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
6 نصائح لتحضير حقيبة إفطار مدرسية صحية وآمنة
متابعات الخليج 365 -الرياض
بالتزامن مع العودة إلى المدارس، تتجه العديد من الأسر إلى تزويد أبنائها بحقيبة إفطار تتفاوت في مكوناتها وفي قيمتها الغذائية فيما يفضل بعض الطلاب الشراء من المقصف المدرسي.
هيئة الغذاء والدواء قدمت عددًا من النصائح الهامة لأجل إعداد حقيقة إفطار صحية ومفيدة.
ونوّهت الهيئة كذلك لأهمية تنوع محتويات الفطور المدرسي لزيادة القيمة الغذائية للأطفال، مشيرة إلى أنه من المهم أن يصل الطعام للطفل آمنًا وسليمًا وذلك باتباع طرق الحفظ والإعداد السليم.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 نصائح لتحضير حقيبة إفطار مدرسية صحية وآمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.