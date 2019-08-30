6 نصائح لتحضير حقيبة إفطار مدرسية صحية وآمنة

2019-08-30

متابعات الخليج 365 -الرياض

بالتزامن مع العودة إلى المدارس، تتجه العديد من الأسر إلى تزويد أبنائها بحقيبة إفطار تتفاوت في مكوناتها وفي قيمتها الغذائية فيما يفضل بعض الطلاب الشراء من المقصف المدرسي.

Advertisements

هيئة الغذاء والدواء قدمت عددًا من النصائح الهامة لأجل إعداد حقيقة إفطار صحية ومفيدة.

ونوّهت الهيئة كذلك لأهمية تنوع محتويات الفطور المدرسي لزيادة القيمة الغذائية للأطفال، مشيرة إلى أنه من المهم أن يصل الطعام للطفل آمنًا وسليمًا وذلك باتباع طرق الحفظ والإعداد السليم.

