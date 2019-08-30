الان تتابع مكافأة 27 مليون ريال لموظفي أمانة الرياض بعد تحقيقهم المركز الأول لأعلى الإيرادات البلدية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بصرف مكافآت تحفيزية لمنسوبي أمانة منطقة الرياض بمبلغ إجمالي قدره 27 مليون ريال استفاد منها 1400 موظف وموظفة،. وحسب تغريدة لأمانة منطقة الرياض عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الجمعة، جاءت هذه المكافأة بعد أن حققت أمانة الرياض المرتبة الأولى في أعلى الإيرادات البلدية على مستوى المملكة.

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