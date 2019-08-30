، شاهد.. ختام ورشة "كود بناء المساجد" بمشاركة 150 مختصًّا بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 6 لجان تُشكلها 4 جهات و3 مستويات.. وبالطريق أخرى للمسودات النهائية

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مساء أمس، ورشة عمل "كود بناء المساجد بالمملكة"، التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي برعاية الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وافتتحها نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، بحضور ومشاركة أكثر من 150 مختصًّا بالعمارة والتشييد من الأكاديميين والمختصين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وناقشت الورشة ستة محاور رئيسية هي: التخطيط العمراني لبناء المسجد، والتصميم المعماري لبناء المسجد، والأحكام والأنظمة المتعلقة ببناء المسجد، وتشغيل وصيانة المسجد، والتقنيات المتعلقة ببناء المسجد، ومكملات وكماليات بناء المسجد.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الدكتور محمد بن صالح بن سعيد، أن فكرة إنشاء الكود برزت كنتيجة للممارسات غير الإيجابية التي ينتهجها البعض في المساجد دون كود منظم؛ مشيرًا إلى أن الفكرة تهدف إلى تحقيق كل متطلبات البناء العصري الذي يوفر احتياجات مرتاديه، كذلك تطوير الشكل الجمالي والوظيفي للمساجد كي تظهر في صورة تليق بقدسيتها، وتتناسب مع طموح المملكة غير المحدود في التطوير والتحسين وخدمة بيوت الله، بالإضافة إلى تأطير استخدام الطاقة وفق الحاجة.

ونوّه "بن سعيد" بالدعم والمتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ونائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد لأعمال الورشة؛ مما ساهم بنجاحها وتميز مخرجاتها؛ مبينًا أنها جاءت انطلاقًا من رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله، ودعمها لكل مراحل العمل في بناء المساجد، إضافة إلى جعل مبانيها صديقة للبيئة موفرة.

كما شكر "بن سعيد" جائزة عبداللطيف الفوزان على مساهمتها الفعالة في أعمال وبرامج الورشة؛ منوهًا بما حظيت به من مشاركة أكثر من 150 مختصًا في العمارة والتشييد من كل الأجهزة الحكومية والأهلية والجامعات السعودية في أعمال الورشة؛ سائلًا الله تعالى أن تحقق هذه الورشة الأهداف العامة لكود بناء المساجد بما يحقق التطلعات منه لخدمة بيوت الله.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم: إن ورشة كود بناء المساجد هي امتداد وجزء لكود البناء السعودي، وستكون جميع المسودات متسقة ومتوافقة مع كود البناء السعودي ولا يوجد أي تعارض.

وبيّن "النعيم" أن هناك ثلاث مستويات في الكود سوف يشار لها مباشرة بأرقام في كود البناء السعودي، وهذا الذي سيتم التفصيل فيه والاتفاق حوله بين الجهات الأربع الأساسية، وهي: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة الرابعة هي اللجنة الوطنية للكود البناء السعودي.

وأوضح أنه سيتم الاتفاق على كود المساجد واعتماده وتشكليه من ستة لجان متخصصة بالاتفاق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد؛ بحيث تكون ممثلة من الجهات الأربع المذكورة (وزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي)، وخبراء من الجامعات السعودية وخبراء متخصصين في عمل الكودات، وهذا هو الجزء الذي ستقوم به جائزة عبداللطيف الفوزان لعمل ومراجعة مسودات الكود الستة والانتهاء منها خلال الأشهر القادمة.

وكشف عن عقد ورشة عمل أخرى مشابهة للورشة تكون لمناقشة المسودات النهائية التي تتوصل لها اللجان الست؛ للتأكد من إمكانية تطبيقها بشكل سلس، وإذا كان هناك ملاحظة من باب مشاركة المتخصصين والمشاركة المجتمعية في تفعيل الكود؛ موضحًا أن هذه هي أهم التوصيات الأساسية وبرنامج العمل ومنهجية العمل التي يتبعها هذا الكود.

واختتم "النعيم" مُزجيًا شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمها لبرامج وأعمال الورشة؛ لافتًا إلى أنها تجسد حرص الوزارة على تطوير بيوت الله، وتهيئتها بالشكل الأمثل؛ لتقوم بوظيفتها في خدمة روادها من المصلين تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

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