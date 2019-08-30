محمد بن مسعود - الدمام - قرار معتمد شَمِلَ قادة ومعلمين ومرشدين ومحضّري المختبرات اعتمد مدير تعليم شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانة، أسماء قادة المدارس والمعلمين والمرشدين ومحضري المختبرات المكلفين، بالعمل في "تعليم الكبار". وشمل القرار، تكليف أكثر من ٨٠ معلمًا، و٧ قادة مدارس، و٦ مرشدين، و٣ "محضري مختبرات"، في ٧ مدارس لتعليم الكبار في محافظة شقراء، ومحافظة مرات، ومركز القسب؛ حيث تنشر "الخليج 365" أسماء المكلفين في العمل في مدارس تعليم الكبار في البيان التالي: Advertisements 30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440 03:16 PM قرار معتمد شَمِلَ قادة ومعلمين ومرشدين ومحضّري المختبرات بالأسماء.. المكلفون بالعمل في مدارس "تعليم الكبار" بشقراء بالأسماء.. المكلفون بالعمل في مدارس "تعليم الكبار" بشقراء اعتمد مدير تعليم شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانة، أسماء قادة المدارس والمعلمين والمرشدين ومحضري المختبرات المكلفين، بالعمل في "تعليم الكبار". وشمل القرار، تكليف أكثر من ٨٠ معلمًا، و٧ قادة مدارس، و٦ مرشدين، و٣ "محضري مختبرات"، في ٧ مدارس لتعليم الكبار في محافظة شقراء، ومحافظة مرات، ومركز القسب؛ حيث تنشر "الخليج 365" أسماء المكلفين في العمل في مدارس تعليم الكبار في البيان التالي: الكلمات المفتاحية ، بالأسماء.. المكلفون بالعمل في مدارس "تعليم الكبار" بشقراء ،

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