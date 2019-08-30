السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض: القبض على خمسة متهمين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل لارتكابهم جرائم سلب الأموال // للصحف //



الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن القبض على خمسة متهمين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بتتبع عملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، حيث جاوزت قيمة المبالغ المسلوبة (790.000) ريال, وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وبين أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي الى سواء السبيل. ‏

// للصحف // // انتهى //

14:24ت م

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