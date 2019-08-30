تغيير خطط أرامكو للاكتتاب دوليًا

2019-08-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أكدت تقارير إعلامية أجنبية، أن خطط شركة أرامكو الوطنية للطرح العام الأولي قد تستبعد بعض الأسواق المالية العالمية بسبب بعض الأزمات السياسية.

استبعاد بورصة لندن

وأفاد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، استنادًا إلى مصادرها الخاصة، أن أرامكو قد تستبعد بورصة لندن وسط حالة عدم اليقين السياسي المتزايدة في بريطانيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن أرامكو، وهي الشركة الأكثر ربحية في العالم، قد تتطلع إلى بورصة طوكيو اليابانية لاستضافة المرحلة الثانية لما سيكون أكبر طرح عام في التاريخ.

وقالت الصحيفة إن استبعاد لندن وهونج كونج سيشكل ضربة كبيرة لكلا المركزين الماليين، اللذين جذبا الاكتتاب الضخم منذ إعلانه لأول مرة في أوائل عام 2016.

وفي العام الماضي، غيرت هيئة مراقبة المدينة في المملكة المتحدة قواعد إدراجها، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تهدف إلى تشجيع أرامكو على الإدراج في لندن.

مرحلتا الاكتتاب

وأوضحت الصحيفة أن مستشاري شركة النفط العملاقة قد فضلوا في البداية ظهور أسهم أرامكو في أسواق دولية لأول مرة مثل لندن أو هونج كونج، لكن عدم الاستقرار السياسي قلل من جاذبيتهما.

وحسب مصادر الصحيفة الأمريكية، فإن من المتوقع أن تقسم الشركة الاكتتاب إلى مرحلتين؛ الأولى في البورصة المحلية، تداول، في وقت لاحق من هذا العام، والثانية على المستوى الدولي في عام 2020 أو 2021.







