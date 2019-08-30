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الطلاق يزيد احتمال إصابة الرجال بالخرف 14 مرة
مقارنة بالمتزوجين
متابعات الخليج 365 - متابعة
رغم الأضرار الاجتماعية والنفسية المترتبة على الطلاق وجد علماء من جامعة ولاية ميشيغان، أن الطلاق يضاعف خطر الإصابة بالخرف.
واكتشف العلماء أن حالات الطلاق تجعل الأشخاص، خاصة الرجال، أكثر عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة على مدى 14 عامًا، مقارنة بالمتزوجين.
وتعتقد الدراسة الجديدة أن اختلاف الموارد الاقتصادية والسلوكيات المتعلقة بالصحة، قد يكون السبب في ذلك جزئيًا. ويرتبط الدعم الاجتماعي الذي يأتي مع الزواج، فضلًا عن التهرب من الضغط العاطفي والمالي للطلاق، بصحة أفضل بشكل عام.
ودرس العلماء الوظيفة المعرفية لأكثر من 15 ألف فرد عانوا من حالات زوجية مختلفة، وقُسّم المشاركون، الذين بلغوا 52 عامًا أو أكثر في البداية، إلى مجموعات: متزوجون أو مطلقون أو منفصلون أو أرامل وغير متزوجين، وقاس العلماء الوظيفة الإدراكية كل عامين، إما شخصيًا أو عبر الهاتف.
وكشفت النتائج أن جميع المشاركين غير المتزوجين، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف، على مدار 14 عامًا من الدراسة، مقارنة بنظرائهم الملتزمين عائليًا.
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