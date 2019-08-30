2019-08-30

حل مشكلة عدم نقل ملف المعلم في نظام نور

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المختص بشؤون المعلمين والموظفين، محمد الزارع عن الإجراء الذي يجب القيام به حال عدم نقل ملف المعلم المنقول في حركة النقل الخارجي.

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وقال الزارع: معلم يسأل: تم نقلي في حركة النقل الخارجي وملفي في نظام نور ما زال في مدرستي السابقة! ماذا أفعل؟

وردّ الزارع بالقول: يلزم رفع إخلاء طرف من حسابك في نظام فارس وبعد اعتماده نهائياً تقوم برفع طلب مباشرة، بعد ذلك سيتم نقل ملفك في نظام نور وسيتم تفعيله بشكل آلي.

ولفت إلى أنه في حال لم يفعل تواصل مع 19996 للمعالجة.