أمير ووزير يحققّان حلم مواطن في الزواج والمسكن

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

تداول مواطنون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا إنسانيا تشارك فيه سمو أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، تُجاه أحد المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة.

ووعد الأمير تركي بن طلال، المواطن، بالسعي لتحقيق حلمه بالزواج، خلال 72 ساعة، فيما وعد وزير الإسكان بتحقيق حلمه في توفير مسكن ملائم له ولعائلته.