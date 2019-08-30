شرطة الرياض: القبض على 5 متهمين سلبوا 790 ألف ريال

جدة - عمرو شويل الرياض – الخليج 365

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على خمسة متهمين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

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وأضاف أن الخمسة تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بتتبع عملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وقال إن قيمة المبالغ التي سلبوها تجاوزت 790 ألف ريال, وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وبين التويجري أن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.