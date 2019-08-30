عروض هايبر بنده السعودية الجديدة لمدة 48 ساعة تنتهي غدًا السبت

مع عروض هايبر بنده السعودية التي تم طرحها أمس الخميس وهو العرض الأسبوعي، والذي كان وما زال شعاره العودة للمدارس ومشاركة الأسرة في المملكة بالاستعداد لها من خلال مجموعة من الخصومات، على عدد من السلع التي يقبل المواطنون والمقيمون في ذات الوقت على شراءها في ذلك التوقيت من كل عام، كما اعتادت الشركة على ذلك هذا بكل تأكيد بجانب المنتجات التي تظهر باستمرار في تخفيضات الأسواق الشهيرة مثل منتجات اللحوم والألبان والعصائر وغيرها.

عروض هايبر بنده لمدة 48 ساعة

طرحت بنده في فروعها الكبيرة المعروفة بالهايبر مجموعة أخرى من التخفيضات بالإضافة إلى عروض هايبر بنده الأسبوعية، وحددتها بيومين تبدأ من صباح اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، وتنتهي السبت الأول من شهر محرم كل عام وأنتم بخير، وقد ركزت تلك الخصومات بشكل كبير هذه المرة على الأجهزة الكهربائية، وشملت أربعة منتجات ثلاثة منها شاشات والرابع أحد مستلزمات الحواسيب، وهي لوحة مفاتيح وهذا ما تنتهجه الشركة في جميع أقسام هايبر بنده حيث تهتم بشكل أكبر بالأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية سواء كانت شاشات أو حواسيب أو جوالات.

وقد جاءت الخصومات لتشمل شاشة تليفزيون دورا سمارت مقاس 65 بوصة، وبتخفيض غير مسبوق بقيمة تصل إلى 2000 ريال، فقد انخفض سعرها من 3199 إلى 1199 وهو بلا شك عرض مغري لا يُقاوم، هذا بالإضافة إلى شاشة إي تي سي الذكية أيضًا وبقيمة سعرية أقل بـ 500 ريال عن تلك الأصلية التي كانت تُباع بها.

هذا ويمكنكم متابعة ذلك العرض الأسبوعي من خلال الصور التالية، والتي توضح الأسعار قبل الخصومات وبعدها كما يمكنكم كذلك متابعة العرض الأسبوعي من الرابط الموجود في الفقرة الثانية.

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