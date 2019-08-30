شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 إثيوبيين سلبوا 790 ألف ريال من عملاء بنوك تحت تهديد السلاح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على خمسة متهمين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بتتبع عملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، حيث جاوزت قيمة المبالغ المسلوبة (790.000) ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وبين أن شرطة منطقة الرياض تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.