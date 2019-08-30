شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في مومباي تحذر السعوديين من منع السفر والغرامة في الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دعت القنصلية السعودية في مومباي، المواطنين إلى ضرورة التأكد من صلاحية مدة الإقامة في التأشيرة الهندية. وأوضحت القنصلية عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الجمعة) أن ذلك يأتي لتجنب المنع من السفر عند المغادرة، وما يترتب عليه من تاخير لحين صدور الغرامة من السلطات الهندية.



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