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تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر موقفًا إنسانيًّا تَشارك فيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، تجاه أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد وعد الأمير تركي بن طلال، بالسعي لتحقيق حلم المواطن بالزواج خلال 72 ساعة؛ فيما وعد وزير الإسكان بتحقيق حلمه في توفير مسكن ملائم له ولعائلته.
30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440 02:40 PM
موقف إنساني تجاه شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة
تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر موقفًا إنسانيًّا تَشارك فيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، تجاه أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد وعد الأمير تركي بن طلال، بالسعي لتحقيق حلم المواطن بالزواج خلال 72 ساعة؛ فيما وعد وزير الإسكان بتحقيق حلمه في توفير مسكن ملائم له ولعائلته.
، "أمير" و"وزير" يُحقّقان حلم "مواطن" في الزواج والمسكن! ،
المصدر : الخليج 365
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