، فيديو.. أمير عسير يمنح جوّاله لشاب للتحدث مع وزير الإسكان ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكفّل بتزويجه خلال 72 ساعة وهو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إعجاب المغردين؛ حيث أظهرَ أميرَ منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وهو يستمع لشكوى شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مكتبه.

وذكر الشاب أن وزارة الإسكان رفضت منحه شقة في الإسكان التنموي لأنه أعزب وليس لديه أسرة.

وبادر أمير عسير بالاتصال بوزير الإسكان ماجد الحقيل شخصيًّا، قبل أن يسلّم جواله للشاب، ويطلب منه سرد معاناته للوزير.

وقال الشاب إنه يتيم الأب، ويعيش مع شقيقه، وليس لديه وظيفة أو سكن، وأنه يبحث عن مسكن مناسب حتى يتمكن من الزواج.

وتكفّل أمير المنطقة بتزويج الشاب من أي فتاة يختارها، وقال: يجب أن تتم مراسم الزواج خلال 72 ساعة، وسأحضر شخصيًّا، وسيتم في اليوم الثاني التواصل مع الوزير لتوفير مسكن مناسب للشاب وزوجته.

يشار إلى أن الإسكان التنموي هو أحد مبادرات وزارة الإسكان الهادفة لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع، من المساكن، وتمكيـنهم من تملّك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم.

ويوفر الإسكان التنموي، الوحدات السكنية؛ إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق، أو من خلال التشييد والبناء، أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.

ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر؛ فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 200 جمعية أهلية منتشرة في جميع محافظات المملكة؛ لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها باختيار المسكن ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.