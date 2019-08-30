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محمد بن مسعود - الدمام - تَلَقّت أسرة الجبيلي بمحافظة صامطة، تعازي الأمراء والوزراء والعلماء والوسط الاجتماعي والثقافي والإعلامي، في وفاة فقيدهم الشيخ عبده بن علي الجبيلي أحد أعيان المحافظة.
وقد عبّر الزميل الإعلامي ومدير عام إدارة تنمية الاستثمار والسياحة بإمارة منطقة جازان علي بن عبده الجبيلي، باسمه وباسم كافة أفراد أسرته، عن وافر الشكر والعرفان والتقدير، لكل من واساهم في فقيدهم الغالي حضوريًّا أو برقيًّا أو هاتفيًّا.
30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440 02:23 PM
تَلَقّت أسرة الجبيلي بمحافظة صامطة، تعازي الأمراء والوزراء والعلماء والوسط الاجتماعي والثقافي والإعلامي، في وفاة فقيدهم الشيخ عبده بن علي الجبيلي أحد أعيان المحافظة.
وقد عبّر الزميل الإعلامي ومدير عام إدارة تنمية الاستثمار والسياحة بإمارة منطقة جازان علي بن عبده الجبيلي، باسمه وباسم كافة أفراد أسرته، عن وافر الشكر والعرفان والتقدير، لكل من واساهم في فقيدهم الغالي حضوريًّا أو برقيًّا أو هاتفيًّا.
، أسرة الجبيلي تتلقى التعازي في وفاة الشيخ عبده ،
المصدر : الخليج 365
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