شاهد: الداخلية تنشر “فيديو” يوثق مباشرة عملية إطلاق نار في الرياض .. وهذا ما حدث لحظة...

باشرت الدوريات الأمنية في الرياض، مساء أمس الخميس؛ بلاغًا عن عملية إطلاق نار في حي النهضة بشرق مدينة الرياض، لتكتشف أنه مناسبة زواج.

وبث “سناب الداخلية” مقطع فيديو يظهر عملية مباشرة البلاغ من جانب الدوريات والوصول إلى العقار، بعد ضبط عدد من فوارغ الرصاص على الأرض، ناجمة عن إطلاق النار. وأشار “سناب الداخلية”، إلى أنه تم التحفظ على الفوارغ التي تم العثور عليها من جانب رجال الدوريات، وتسليم رقم العقار إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.