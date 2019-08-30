سقط من نخلة وأقامت العائلة مراسم عزائه.. قصة يمني عمل مع أسرة سعودية ٥٠عاماً حتى صار واحداً...

تولّت أسرة سعودية في حائل، إقامة مراسم الدفن والعزاء لمقيم يمني قضى معهم ما يقارب 50 عاماً؛ حيث قاموا بدفنه بجوار والدهم. وأوضح المواطن فهد الخزام، أن العامل اليمني حسن عياش قدم إلى المملكة عام 1970، وعمل مع والده في جني ثمار النخيل، وكان يذهب إلى أهله في اليمن، ويعود مرة أخرى مع بداية الموسم، مشيراً إلى أنه أصبح معروفاً في حائل، وينادونه الناس بـ “حسن الخزام” نسبة لعائلتهم؛ لأنه أصبح واحداً منهم.

وأشار الخزام إلى أنهم يعتبرونه بمثابة والدهم بعد وفاة والدهم عام 1976، مبيناً أنه أوصى بدفنه بجوار والدهم في حال توفي في المملكة، وتم تنفيذ وصيته وإقامة مراسم الدفن والعزاء، بعد الاستئذان من أبنائه في اليمن، وإنهاء إجراءات الدفن بالتعاون مع السفارة اليمنية، ومكتب الجاليات اليمنية، وأيضا إمارة منطقة حائل. ولفت إلى أن المقيم اليمني لديه 6 نخلات يتصدق بها لله؛ حيث يقوم بتوزيع ثمار هذه النخلات على المحتاجين، وفي يوم وفاته خرج صباحاً كالمعتاد وعلق الحبل بالنخلة وصعد إلى أعلى النخلة وأثناء قطفه للثمار سقط من أعلى النخلة. وأضاف الخزام أن إحدى أخواته خرجت للمزرعة ووجدت حسن عياش تحت النخلة، فاتصلت بالهلال الأحمر، وعند وصوله للمستشفى أبلغوهم بأنه توفي، وأكد تقرير الطبيب الشرعي تعرضه لسكتة قلبية أثناء تعلقه بالنخلة.