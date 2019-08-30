الأمير خالد بن سلمان يعود إلى أرض الوطن بعد ختام زيارته الرسمية لواشنطن

غادر نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له، العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب انتهاء زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية عائداً إلى المملكة. والتقى الأمير خالد بن سلمان خلال الزيارة بعدد من المسؤولين الأمريكيين، من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر؛ لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.
وكان في وداع نائب وزير الدفاع لدى مغادرته واشنطن سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري بسفارة المملكة الدكتور محمد العيسى، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.
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