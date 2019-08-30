خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس التركي بذكرى يوم النصر لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ببرقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس التركي، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببرقية مماثلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وعبّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس التركي، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدم والازدهار.