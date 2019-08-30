أعلن مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي عن إلغاء نحو 50 مدرسة حكومية لقلة عدد الدارسين فيها، إلى جانب تحويل اثنتين منها لمراكز صحية. وأوضح اللهيبي وفقاً لـ”عكاظ”، أنه جرى التخلص من أكثر من 10 مبان مستأجرة، بالإضافة إلى وضع خطة جديدة للتخلص من جميع المباني المستأجرة في الأعوام المقبلة.
وشدد على أن إدارة التعليم تعمل على إنشاء 15 مبنى بقيمة 130 مليوناً حتى تستوعب نحو 9 آلاف طالب وطالبة.
كانت هذه تفاصيل خبر “تعليم الطائف”: إلغاء قرابة 50 مدرسة حكومية بسبب قلة الدارسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.