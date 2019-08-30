“تعليم الطائف”: إلغاء قرابة 50 مدرسة حكومية بسبب قلة الدارسين

أعلن مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي عن إلغاء نحو 50 مدرسة حكومية لقلة عدد الدارسين فيها، إلى جانب تحويل اثنتين منها لمراكز صحية. وأوضح اللهيبي وفقاً لـ”عكاظ”، أنه جرى التخلص من أكثر من 10 مبان مستأجرة، بالإضافة إلى وضع خطة جديدة للتخلص من جميع المباني المستأجرة في الأعوام المقبلة.

وشدد على أن إدارة التعليم تعمل على إنشاء 15 مبنى بقيمة 130 مليوناً حتى تستوعب نحو 9 آلاف طالب وطالبة.