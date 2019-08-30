شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ...ولي عهد ابو ظبي يحسم امره ويتخلى رسميا عن المجلس الانتقالي ويستدعي علي سالم البيض للاعتراف به رئيسا لدولة الجنوب المستقلة والكويت تبارك هذه الخطوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة تشير الى تخبط الامارات وارتباكها بشأن الوضع في اليمن قررت التخلي عن المجلس الانتقالي والاعتراف بالرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض رئيسا لدولة الجنوب التي تدعمها الامارات لتحقيق الانفصال عن الشمال وانهاء الوحدة اليمنية.

وذكرت مصادر اعلامية خليجية ان الامارات استدعت الرئيس اليمني الاسبق علي سالم البيض للاتفاق معه والاعتراف به رئيسا لدولة الجنوب المستقلة.

وذكرت تلك المصادر ان الكويت تبارك تلك الخطوة وتعتبر قيادات الانتقالي مراهقين سياسيين يجلبون لانفسهم الخصومة والعداء في الداخل والخارج بتصرفاتهم الرعناء حسب تعبيرهم.

هذه الخطوة من قبل ولي عهد بو ظبي جاءت في اعقاب ان كشف الإعلامي السعودي منصور الخميس، عن سيناريو الساعات القادمة وماستشهده تطورات الأحداث بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات.

