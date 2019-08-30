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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمرو زكي يتعرض لحادث سير مروع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعرض عمرو زكي نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر لحادث مروع بسيارتة الخاصة علي طريق الساحل الشمالى.
ويتواجد عمرو زكي حاليا في مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات، إثر الحادث الذي تعرض له اللاعب صباح اليوم.
عمرو زكي أحد أفراد الجيل الذهبي للمعلم حسن شحاتة
وكان عمرو زكي صاحب الـ36 عاما قد أعلن اعتزاله لكرة القدم منذ 5 سنوات تقريبا، وكان أحد أفراد الجيل الذهبي الذي نجح بقيادة المعلم حسن شحاتة بالفوز بثلاثة بطولات كأس أمم أفريقية مع المنتخب المصري.
وكان عمرو زكي أحد اللاعبين المصريين الذين لمعوا في الدوري الإنجليزي مع فريق ويجان الإنجليزي، والذي قدم مستوى مميز معهم وأحرز أكثر من هدف حاسم لهم في بطولة الدوري الإنجليزي.
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