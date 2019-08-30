الملك وولي العهد يهنِّئان السلطان عبدالله بذكرى استقلال ماليزيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إنّ الملك أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك ماليزيا، ولحكومة وشعب بلاده اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة، عبّر فيها سموّه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسلطان عبدالله، راجيًا لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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