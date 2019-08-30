تنبيه من «المرور» حول المقعد الأنسب للأطفال بالسيارة

شدّد «المرور السعودي»، على أهمية وضع الأطفال في المقاعد الخلفية للمركبة وذلك لتأمينهم خلال السير.

وقال «المرور»، في إنفوجراف اطلعت عليه «عاجل»: «المقاعد الخلفية هي المكان الآمن للأطفال بالمركبة حتى سن الـ12».

وكان «المرور السعودي» قد أكّد في وقتٍ سابق، على ضرورة أن لا يكون السائق سببًا في إزعاج الآخرين عند استخدام منبّه المركبة.

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وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أعاد «المرور السعودي» نشر إنفوجراف صادر عن هيئة الهلال الأحمر السعودي، أوضح مخاطر ملاحقة سيارة الإسعاف، والعقوبة التي تُطبق حال ارتكاب هذه المخالفة.

وتتمثّل مخاطر ملاحقة سيارة الإسعاف في احتمالية وقوع حادث بسبب التوقُّف المتكرّر لسيارة الإسعاف، كما أنّ وقوع الحادث يعني تعطيل المسعفين وتأخير إنقاذ المصابين، وقد يتسبّب الحادث في إصابة المسعفين والسيارات التي خلفها.

وتصل قيمة مخالفة ملاحقة سيارة الإسعاف إلى 900 ريال، فيما شدّدت الهيئة على ضرورة منح أولوية المرور دائمًا لسيارة الإسعاف لتسهيل عمل المسعفين وإنقاذ الحالات.