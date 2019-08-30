«الأرصاد» تُنبِّه سكان 6 مناطق لرياح ترابية وسحب رعدية ممطرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إلى تعرُّض ست مناطق إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنّ مناطق نجران (شرورة)، ومكة المكرمة (أضم، الطائف، العرضيات، الكامل، ميسان)، والباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة) تشهد سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية حتى السابعة مساءً.

وتسود رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية على مناطق الرياض (الرين، السليل، القويعية، المجمعة، رماح، شقراء، عفيف، وادي الدواسر)، وتبوك (البدع، تبوك، تيماء)، والمدينة المنورة (الحناكية، العلا، المهد، ينبع).

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وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقّعت فيه استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «جازان، عسير، الباحة» وكذلك مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أنَّ هناك نشاطًا للرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى رؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة.