سفارة السعودية باليابان تحذر «رعايا المملكة».. وتوضح السبب

أكّدت السفارة السعودية في اليابان، اليوم الجمعة، متابعتها المستمرة للأمطار الغزيرة التي تهطل على مناطق متفرقة، داعيةً السعوديين المقيمين هناك للتقيُّد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث.

وقالت السفارة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: «تتابع السفارة آثار الأمطار الغزيرة التي تواصل الهطول على مناطق متفرقة من اليابان، والتحذيرات التي أصدرتها السلطات المعنية، وتهيب بالمواطنين التقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل: 09055833862، و0335895242، متمنية السلامة للجميع».

في هذا السياق، أعلنت السلطات اليابانية مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل جرَّاء فيضانات وانزلاقات أرضية.

ونقلت هيئة الإذاعة «إن إتش كيه»، عن مسؤولي الأرصاد الجوية في اليابان تحذيرهم من حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية بعد هطول أمطار غزيرة، الأمر الذي استدعى إصدار تحذيرات طارئة، فيما لا تزال الأمطار مستمرة.

وشهدت محافظتا ساجا وناجاساكي أمطارًا كانت على مدى يومين فقط أكثر بمرتين من كمية الأمطار التي تهطل عادة في كامل الشهر، وحذَّر مسؤولو وكالة الأرصاد الجوية من حدوث انزلاقات طينية وفيضانات في مناطق منخفضة ومن ارتفاع مستوى المياه في الأنهار والصواعق وهبات رياح قوية.