جامعة الإمام: نواجه مشكلة في نظافة وصيانة «السكن».. وحلها قريبًا

أكّد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أحمد بن سالم العامري، اليوم الجمعة، أنّ العمل جارٍ لحل مشكلة الصيانة والنظافة لتوفير سكن جامعي مناسب خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال العامري في بيانٍ مقتضب، اطلعت عليه «عاجل»: «أبنائي الطلاب الراغبين في سكن بالجامعة نحن ندرك حاجتكم للسكن ونستشعر معاناتكم ونعمل على توفير سكن ملائم ولائق لكم، لكن واجهتنا مشكلة في موضوع الصيانة والنظافة خارجة عن إرادتنا ونعمل على حلها بشتى الوسائل منذ نهاية الفصل الماضي، والحل قريب إن شاء الله».
وكانت الجامعة قد أعلنت أمس الخميس، أنّ الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي أكملت استعدادها للعام الدراسي، وقالت -في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»- إنّ الجهود تمّت بتوجيهات ومتابعة مباشرة ومستمرة من مدير الجامعة أثناء جولته الميدانية مؤخرًا.
وبيّن مدير الإدارة علي المعدي أنّه تمّ إعداد خطة أمنية شاملة للعام الدراسي، وحثّ الطلاب على الاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها الجامعة والحرص على التقيد بأنظمة الأمن وحركة السير ووسائل السلامة في المدينة الجامعية والتوجه للمواقف المخصصة للطلاب.
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